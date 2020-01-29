32 очка Букера помогли «Финиксу» разгромить «Даллас», у Дончича — 21 очко

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 132:104.

В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, набравший 32 очка. Деандре Эйтон записал в свой актив 31 очко. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Лука Дончич, набравший 21 очко.

«Даллас» потерпел второе поражение за последние три игры. «Финикс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Финикс Санз» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер». Обе игры пройдут 1 февраля.