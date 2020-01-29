32 очка Букера помогли «Финиксу» разгромить «Даллас», у Дончича — 21 очко
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 132:104.
В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, набравший 32 очка. Деандре Эйтон записал в свой актив 31 очко. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Лука Дончич, набравший 21 очко.
«Даллас» потерпел второе поражение за последние три игры. «Финикс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Финикс Санз» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер». Обе игры пройдут 1 февраля.
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
104 : 133
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 21, Бареа - 15, Брансон - 15, Порзингис - 9, Хардуэй-младший - 9, Джексон - 6, Клебер - 6, Брокхофф - 5, Марьянович - 5, Карри - 4, Коли-Стайн - 4, Финни-Смит - 3, Райт - 2, Cleveland, Reaves, Ли, Пауэлл
Финикс Санз: Букер - 32, Эйтон - 31, Убре - 19, Бриджес - 13, Jerome - 12, Джонсон - 9, Шарич - 8, Рубио - 6, Картер - 3, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Диалло, Камински, Окобо, Харпер
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