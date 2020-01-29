Плаза: «Зениту» в матче с «Барселоной» нужно показать своё лучшее лицо
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».
«Нам нужно забыть о том, что существуют отговорки. Все понимают, что у нас несколько травм, в матче не смогут сыграть сразу трое игроков, и для нас как для скромного клуба Евролиги это большая проблема. Но нужно забыть об этом и показать своё лучшее лицо.
Мы понимаем, что, если это сделать не удастся, «Барса» просто сомнёт нас ещё в первой четверти. Но если удастся сыграть так, как в последних матчах, если удастся не впасть в панику, то мы покажем всё, на что способны. А мы знаем, что способны обыграть их на выезде», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
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