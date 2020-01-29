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Дабл-дабл Брауна помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Газиантеп»

Дабл-дабл Брауна помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Газиантеп»
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» на домашнем паркете переиграл «Газиантеп» в матче группового этапа Лиги чемпионов ФИБА.

Нижегородцы с первой четверти смогли реализовать преимущество родной площадки, выиграв десятиминутку с разницей 11 очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву счёт на табло был 47:30 в пользу «Нижнего Новгорода».

В третьей четверти хозяева выиграли с разницей в 12 очков, доведя преимущество до 29 очков, что превратило заключительный игровой отрезок в простую формальность. В финальной четверти «Газиантепу» удалось отыграть только четыре очка. Итоговый счёт — 89:64 (27:16, 20:14, 23:11, 19:23).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артём Комолов, набравший 19 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Брэндон Браун, набравший 12 очков и отдавший 12 передач. В составе гостей 18 очков набрал Стеван Еловац.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 13-й тур
29 января 2020, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
89 : 64
Газиантеп
Газиантеп, Турция
Нижний Новгород: Комолов - 17, Паркс - 16, Браун - 12, Астапкович - 10, Антипов - 8, Уиллис - 8, Бабурин - 5, Жбанов - 2, Чадов - 2, Ганькевич, Сорокин, Стребков
Газиантеп: Рич - 17, Еловац - 13, Улусой - 8, Акьел - 4, Василяускас - 3, Огют - 3, Гёкташ, Дикмен, Хаджиева, Чинко
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