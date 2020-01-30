Лиллард впервые сделал трипл-дабл в НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс». «Портленд» на своей площадке обыграл «Хьюстон» со счётом 125:112, а Лиллард оформил трипл-дабл, набрав 36 очков, собрав 10 подборов и отдав 11 результативных передач. Это первый трипл-дабл 29-летнего баскетболиста в НБА, отмечается в сообщении ESPN.

Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон в составе «Портленда». В сезоне-2019/2020 «Трэйл Блэйзерс» провели 48 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 21 победу и потерпев 27 поражений. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.