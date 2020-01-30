Баскетболисты «Химок» и ЦСКА провели акцию памяти в честь погибшего Коби Брайанта

Баскетболисты подмосковных «Химок» и московского ЦСКА провели акцию в честь погибшего легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Брайант погиб в результате крушения вертолёта 26 января.
На предматчевой разминке встречи регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» и ЦСКА вышли в футболках, посвящённых Брайанту — на спине написана его фамилия и изображена перевёрнутая цифра 8, образующая знак бесконечности. Именно под восьмым номером с 1996 по 2006 год играл Коби Брайант, после сменив его на номер 24.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Химок».
Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны, погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
- 30 января 2020
-
19:10
-
18:41
-
17:36
-
15:40
-
14:00
-
13:47
-
12:22
-
11:17
-
10:25
-
09:30
-
09:14
-
08:20
-
07:05
-
06:13
-
05:35
-
00:43
- 29 января 2020
-
23:50
-
22:09
-
20:54
-
19:20
-
18:22
-
17:20
-
16:41
-
15:00
-
13:35
-
13:26
-
12:35
-
11:57
-
10:42
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
07:28
-
07:07
-
06:40