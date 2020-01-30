Баскетболисты «Химок» и ЦСКА провели акцию памяти в честь погибшего Коби Брайанта

Баскетболисты подмосковных «Химок» и московского ЦСКА провели акцию в честь погибшего легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Брайант погиб в результате крушения вертолёта 26 января.



На предматчевой разминке встречи регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» и ЦСКА вышли в футболках, посвящённых Брайанту — на спине написана его фамилия и изображена перевёрнутая цифра 8, образующая знак бесконечности. Именно под восьмым номером с 1996 по 2006 год играл Коби Брайант, после сменив его на номер 24.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Химок».

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны, погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».