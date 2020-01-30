Защитник ЦСКА Джеймс вколотил мощный данк в кольцо «Химок»

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали ЦСКА. В третьей четверти поединка защитник «армейцев» Майк Джеймс вколотил красивейший данк в кольцо соперников. Американец совершил сольный проход под кольцо и, перепрыгнув оппонента, принёс команде два очка.

При этом Джеймс подхватил мяч, после того как лёгкий форвард Ховард Сант-Рос едва спас «армейцев» от нарушения правил зоны.

Видео эпизода можно посмотреть по соответствующей ссылке.

Напомним, ЦСКА одержал победу со счётом 78:69. Лучшим в составе победителей стал как раз Майк Джеймс, набравший 21 очко. Для подопечных Итудиса эта победа стала пятой кряду в Евролиге. «Химки» потерпели пятое поражение в последних шести матчах Евролиги.