Потолок зарплат в НБА в сезоне-2020/2021 ожидается на уровне 115 млн
Офис Национальной баскетбольной ассоциации сообщил клубам о потолке зарплат в $115 млн на сезон-2020/2021.
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, изначальный прогноз составлял $116 млн. У лиги были опасения, что показатель снизится из-за упавших телевизионных рейтингов и потерь на рынке Китая, однако, пессимистичные предсказания не сбылись.
В текущем сезоне потолок зарплат составляет $109,1 млн. Налог на роскошь в будущем сезоне должен составить $139 млн, однако окончательная цифра будет высчитана в конце июня.
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