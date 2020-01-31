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Потолок зарплат в НБА в сезоне-2020/2021 ожидается на уровне 115 млн

Потолок зарплат в НБА в сезоне-2020/2021 ожидается на уровне 115 млн
Баскетбол / НБА 0

Офис Национальной баскетбольной ассоциации сообщил клубам о потолке зарплат в $115 млн на сезон-2020/2021.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, изначальный прогноз составлял $116 млн. У лиги были опасения, что показатель снизится из-за упавших телевизионных рейтингов и потерь на рынке Китая, однако, пессимистичные предсказания не сбылись.

В текущем сезоне потолок зарплат составляет $109,1 млн. Налог на роскошь в будущем сезоне должен составить $139 млн, однако окончательная цифра будет высчитана в конце июня.

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