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Дабл-даблы Йокича, Крэйга и Портера помогли «Денверу» обыграть «Юту»

Дабл-даблы Йокича, Крэйга и Портера помогли «Денверу» обыграть «Юту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 106:100.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон, набравший 37 очков и совершивший 2 подбора и 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс 24-летний сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 28 очков, 4 подбора и 10 передач.

Дабл-даблом в составе «Юты» отметился центровой Руди Гобер (21 очко, 11 подборов и 1 передача), а у «Денвера» — защитник Торри Крэйг (13 очков, 10 подборов и 1 передача) и форвард Майкл Портер (12 очков, 12 подборов и 2 передачи).

«Денвер Наггетс» (33-15) занимает 3-е место в Западной конференции, а «Юта Джаз» (32-16) – 4-е.

В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке уступил «Сакраменто Кингз» — 103:124.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Бартон - 18, Грант - 15, Крэйг - 13, Портер - 12, Бисли - 7, Моррис - 7, Дозьер - 6, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Пламли, Харрис, Чанчар, Эрнангомес
Юта Джаз: Кларксон - 37, Гобер - 21, Богданович - 18, Ньянг - 10, Инглс - 8, Митчелл - 4, О'Нил - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 22, Харрелл - 21, Шамет - 15, Беверли - 11, Джордж - 8, Грин - 6, Макгрудер - 6, Зубац - 5, Харклесс - 4, Робинсон - 3, Паттерсон - 2, Coffey, Кабенгеле, Леонард, Мотли, Мэнн, Уолтон
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Хилд - 19, Джозеф - 16, Богданович - 15, Дедмон - 11, Бьелица - 9, Бэйзмор - 8, Барнс - 6, Джеймс - 4, Феррелл - 2, Guy, Багли III, Джайлс, Джеффрис, Толливер, Холмс
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