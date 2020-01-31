Дабл-даблы Йокича, Крэйга и Портера помогли «Денверу» обыграть «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 106:100.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон, набравший 37 очков и совершивший 2 подбора и 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс 24-летний сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 28 очков, 4 подбора и 10 передач.

Дабл-даблом в составе «Юты» отметился центровой Руди Гобер (21 очко, 11 подборов и 1 передача), а у «Денвера» — защитник Торри Крэйг (13 очков, 10 подборов и 1 передача) и форвард Майкл Портер (12 очков, 12 подборов и 2 передачи).

«Денвер Наггетс» (33-15) занимает 3-е место в Западной конференции, а «Юта Джаз» (32-16) – 4-е.

В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке уступил «Сакраменто Кингз» — 103:124.