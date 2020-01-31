Лукич: в этом сезоне Лига ВТБ, пожалуй, самая сильная в своей истории

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич признал, что в нынешнем сезоне ожидает особо ожесточённой борьбы за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ. Специалист связывает это с ростом уровня турнира.

«Тяжело будет. Но будем бороться до последнего. На мой взгляд, в этом сезоне Лига ВТБ, пожалуй, самая сильная в своей истории. Что касается Лиги чемпионов, то я бы воздержался сейчас от каких-то громких заявлений. Хотя, конечно, мы приложим все усилия, чтобы пройти как можно дальше. Но в Лиге чемпионов достаточно сильных команд. Например, лидер нашей группы «Тенерифе» в ходе сезона неоднократно усиливался игроками клубов Евролиги», — приводит слова специалиста Sportbox.

Напомним, «Нижний Новгород» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА.