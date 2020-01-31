Е. Пашутин поделился ожиданиями от матча с бывшей командой

2 февраля в Саратове состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» примет «Локомотив-Кубань» Ожиданиями от встречи поделился наставник краснодарцев Евгений Пашутин, который начинал сезон в качестве главного тренера «Автодора».
«Восстановились, проанализировали соперника и сделали работу над ошибками после матча с «Енисеем». Нужно добавлять в агрессии и физическом контакте, продолжать дорабатывать в защите. «Автодор» — атлетичная команда, на втором месте по подборам в лиге после нас. Играют в скоростной баскетбол, хорошо убегают в быстрый прорыв. Наша задача — быть вдвойне сконцентрированными на этот матч, заставить «Автодор» играть в позиционном нападении, контролировать подбор.
Ни в коем случае нельзя давать атаковать сопернику без сопротивления. На выезде нужно ещё больше контролировать ритм игры, терпеть все сорок минут. Настраиваемся на тяжёлый матч", — приводит слова специалиста официальный сайт «железнодорожников».
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