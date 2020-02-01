«Даллас» без травмированного Дончича уступил «Хьюстону»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке переиграл «Даллас Маверикс».
«Хьюстон» с первой четверти захватил лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Далласу» удалось прибавить и отыграть два очка отставания — к большому перерыву счёт на табло был 65:60 в пользу «Хьюстона».
В третьей четверти «Хьюстону» удалось совершить рывок в 11 очков, который и определил исход встречи. В концовке «Даллас» попытался оказать сопротивление, но смог отыграть только 9 очков. ИТоговый счёт встречи — 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36).
В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 35 очков и своершивший 16 подборов. В «Далласе» без травмированного Луки Дончича лидерскую роль на себя зял Кристапс Порзингис, собравший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.
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