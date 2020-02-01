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«Даллас» без травмированного Дончича уступил «Хьюстону»

«Даллас» без травмированного Дончича уступил «Хьюстону»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке переиграл «Даллас Маверикс».

«Хьюстон» с первой четверти захватил лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Далласу» удалось прибавить и отыграть два очка отставания — к большому перерыву счёт на табло был 65:60 в пользу «Хьюстона».

В третьей четверти «Хьюстону» удалось совершить рывок в 11 очков, который и определил исход встречи. В концовке «Даллас» попытался оказать сопротивление, но смог отыграть только 9 очков. ИТоговый счёт встречи — 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36).

В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 35 очков и своершивший 16 подборов. В «Далласе» без травмированного Луки Дончича лидерскую роль на себя зял Кристапс Порзингис, собравший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
128 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Уэстбрук - 32, Гордон - 17, Хаус - 14, Маклемор - 13, Риверс - 9, Такер - 6, Сефолоша - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Капела, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Даллас Маверикс: Порзингис - 35, Карри - 16, Хардуэй-младший - 15, Финни-Смит - 12, Бареа - 11, Райт - 10, Брокхофф - 9, Брансон - 7, Клебер - 4, Коли-Стайн - 2, Cleveland, Reaves, Джексон, Дончич, Ли, Марьянович, Пауэлл
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