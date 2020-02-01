Ник Нёрс возглавит «Команду Янниса» на Матче звёзд НБА—2020

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс возглавит «Команду Янниса» на Матче всех звёзд НБА, сообщает пресс-служба лиги. Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
Напомним, ранее лига назвала стартовые пятёрки на Матч звёзд—2020.
Капитаном команды Западной конференции стал Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс». В пятёрку также вошли Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
Капитаном команды Восточной конференции стал игрок «Миллуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).
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