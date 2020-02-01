Дончич пропустит ещё шесть матчей из-за травмы

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустит следующие шесть матчей команды из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер «Далласа» Рик Карлайл в интервью ESPN.



Напомним, ранее стало известно, что Дончич вывихнул правую лодыжку на предматчевой тренировке 30 января, вследствие чего был вынужден пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс».



В сезоне-2019/2020 20-летний словенский баскетболист уже пропускал матчи из-за аналогичной травмы. В текущем сезоне на счету «Маверикс» 47 матчей в рамках регулярного чемпионата НБА, в которых они одержали 29 побед и потерпели 18 поражений. Клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.