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«Лейкерс» проиграли в «Стэйплс-центр» в первом матче после гибели Коби Брайанта

«Лейкерс» проиграли в «Стэйплс-центр» в первом матче после гибели Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча началась в равной борьбе, по итогам первой четверти «Портленду» удалось вырваться вперёд на два очка. Однако во второй четверти «Лейкерс» сумели отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву они вели в счёте (62:60).

Судьба встречи была решена в третьей четверти — «Портленд» совершил рывок в девять очков. В заключительном игровом отрезке «Лейкерс» так и не удалось отыграть отставание. Итоговый счёт встречи — 127:119 (38:36, 22:26, 43:34, 24:23) в пользу «Портленда».

Самым результативным игроком матча в составе «Портленда» стал Дэмиан Лиллард, собравший дабл-дабл из 48 очков и 10 передач. Ещё один дабл-дабл в активе Хассана Уайтсайда — 30 очков и 12 подборов. В составе «озёрников» по дабл-даблу на счету Энтони Дэвиса (37 очков и 15 подборов) и Леброна Джеймса (22 очка и 10 передач). Ещё один дабл-дабл у Кайла Кузмы — 17 очков и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 22, Кузма - 17, Брэдли - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Макги - 6, Ховард - 6, Грин - 5, Дэниэлс - 3, Кук - 3, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 48, Уайтсайд - 30, Макколлум - 19, Трент-мл. - 10, Литтл - 8, Суониган - 5, Саймонс - 4, Ариза - 2, Хезонья - 1, Браун, Габриэль, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ, Энтони
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