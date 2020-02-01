«Лейкерс» проиграли в «Стэйплс-центр» в первом матче после гибели Коби Брайанта

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».



Встреча началась в равной борьбе, по итогам первой четверти «Портленду» удалось вырваться вперёд на два очка. Однако во второй четверти «Лейкерс» сумели отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву они вели в счёте (62:60).



Судьба встречи была решена в третьей четверти — «Портленд» совершил рывок в девять очков. В заключительном игровом отрезке «Лейкерс» так и не удалось отыграть отставание. Итоговый счёт встречи — 127:119 (38:36, 22:26, 43:34, 24:23) в пользу «Портленда».



Самым результативным игроком матча в составе «Портленда» стал Дэмиан Лиллард, собравший дабл-дабл из 48 очков и 10 передач. Ещё один дабл-дабл в активе Хассана Уайтсайда — 30 очков и 12 подборов. В составе «озёрников» по дабл-даблу на счету Энтони Дэвиса (37 очков и 15 подборов) и Леброна Джеймса (22 очка и 10 передач). Ещё один дабл-дабл у Кайла Кузмы — 17 очков и 15 подборов.