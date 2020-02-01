Дэмьен Лиллард установил уникальное достижение в НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс», собрав дабл-дабл из 48 очков и 10 передач. Лиллард стал первым игроком в истории НБА, кто пять матчей подряд набирает более 35 очков, совершает более 5 подборов, отдаёт более пяти передач и забивает более пяти трёхочковых.
Кроме того, Лиллард стал рекордсменом франшизы, набрав за месяц 511 очков (48,4 за игру) и забив 73 трёхочковых. Прошлые рекорды также принадлежали Лилларду.
Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон в составе «Портленда». В сезоне-2019/2020 «Трэйл Блэйзерс» провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 22 победы и потерпев 27 поражений. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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