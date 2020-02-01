Крунич: «Локомотив-Кубань» – сильная команда, наша игра в защите станет ключевой

Главный тренер «Автодора» Предраг Крунич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Локомотив-Кубань» – сильная команда, очень физическая. Они обладают индивидуальным качеством, а также хорошей командной игрой. Мы отлично защищались в победном матче первого круга в Краснодаре. Так что защита также станет ключом и на завтра. Рассчитываем на поддержку болельщиков, которая должна быть для нас большим преимуществом. Ребята очень много работали всю неделю и мотивированы на предстоящий матч», — приводит слова Предрага Крунича официальный сайт саратовской команды.



Матч «Автодор» — «Локомотив-Кубань» пройдёт завтра, 2 февраля, в Саратове, начало встречи — в 16:00 по московскому времени.