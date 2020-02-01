В составе «Хьюстона» не играли баскетболисты выше 198 см. Такого не было в НБА уже 57 лет

«Хьюстон Рокетс» сыграл с «Даллас Маверикс» уникальным составом, сообщает ESPN. В ходе встречи в составе «Хьюстона» ни разу не появились на паркете игроки выше 198 сантиметров. Такого не происходило в НБА с 31 января 1963 года, когда «Нью-Йорк» проиграл «Чикаго», не имея в составе никого выше 198 см.
В составе «Хьюстона» травмирован Клинт Капела, а резервисты Тайсон Чендлер и Айзейя Хартенштайн на паркете в матче с «Даллас Маверикс» не появлялись.
Напомним, встреча завершилась победой «Хьюстона». Итоговый счёт — 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36).
В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 35 очков и совершивший 16 подборов. В «Далласе» без травмированного Луки Дончича лидерскую роль взял на себя Кристапс Порзингис, собравший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.
- 1 февраля 2020
-
15:09
-
13:49
-
11:52
-
10:31
-
09:50
-
09:36
-
09:29
-
08:44
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
06:23
-
06:12
-
06:03
-
05:17
-
00:36
- 31 января 2020
-
23:42
-
22:49
-
21:24
-
20:58
-
19:27
-
18:24
-
17:39
-
16:32
-
15:24
-
14:10
-
13:00
-
12:00
-
10:36
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
09:27
-
09:02
-
06:51