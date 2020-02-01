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В составе «Хьюстона» не играли баскетболисты выше 198 см. Такого не было в НБА уже 57 лет

В составе «Хьюстона» не играли баскетболисты выше 198 см. Такого не было в НБА уже 57 лет
Баскетбол / НБА 0

«Хьюстон Рокетс» сыграл с «Даллас Маверикс» уникальным составом, сообщает ESPN. В ходе встречи в составе «Хьюстона» ни разу не появились на паркете игроки выше 198 сантиметров. Такого не происходило в НБА с 31 января 1963 года, когда «Нью-Йорк» проиграл «Чикаго», не имея в составе никого выше 198 см.

В составе «Хьюстона» травмирован Клинт Капела, а резервисты Тайсон Чендлер и Айзейя Хартенштайн на паркете в матче с «Даллас Маверикс» не появлялись.

Напомним, встреча завершилась победой «Хьюстона». Итоговый счёт — 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36).

В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 35 очков и совершивший 16 подборов. В «Далласе» без травмированного Луки Дончича лидерскую роль взял на себя Кристапс Порзингис, собравший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.

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