Роуз не хочет покидать «Детройт Пистонс»

Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс» Деррик Роуз заявил, что он не хочет покидать команду из Мичигана. Вместе с тем он подчеркнул, что в нынешней ситуации от него мало что зависит.

«Все вопросы к фронт-офису. Менеджмент команды пообещал мне, что, если что-то случится, меня сразу поставят в известность. Я сказал им, что хочу остаться в «Детройте». Но эти вопросы не ко мне. Вы прекрасно знаете, как работает этот бизнес», — приводит слова Роуза Clutch Points.

В последнее время в СМИ ходят слухи, что «Детройт» готов обменять Роуза. В частности, интерес к баскетболисту проявляют в «Лос-Анджелес Лейкерс». Источники сообщают, что в «Детройте» за Деррика хотят получить лотерейный драфт-пик.

В нынешнем регулярном чемпионате Роуз набирает 18,9 очка, собирает 2,6 подбора и совершает 5,9 передачи в среднем.