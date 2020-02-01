«Зенит» потерял Колтона Айверсона и Ренфро

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба сообщила о новых кадровых потерях команды. Так, после матча Евролиги с «Барселоной» из строя выбыли форвард Колтон Айверсон и защитник Алекс Ренфро. У первого диагностировано рассечение межпальцевого промежутка, из-за этого американец пропустит ближайшие две недели.
Что касается Ренфро, то в матче с «Барселоной» он получил сильный ушиб колена и из-за этого пропустит около трёх недель.
Напомним, до этого «Зенит» на полтора месяца потерял Матеуша Понитку и Андрея Зубкова. Продолжает восстанавливаться после травмы Дмитрий Хвостов.
Завтра, 2 февраля, «Зениту» предстоит провести матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Плазы померятся силами с соседями по турнирной таблице — «Калевом».
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