Куртинайтис перед матчем с УНИКСом пожаловался на проблемы «Химок» с травмами

Завтра, 2 февраля, в Казани состоится центральный матч уик-энда в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — УНИКС померится силами с «Химками». Ожиданиями от этой встречи поделился наставник команды из Московской области Римас Куртинайтис, посетовавший на большое количество травм.

«Дома УНИКС всегда играет сильнее, чем на выезде, о чём говорят два недавних матча с «Галатасараем». Это опасная команда, в которой есть такие лидеры, как Смит и Макколлум. Они играют стабильно и забивают по 15–20 очков в каждом матче. Хорошо борются под кольцом Морган и Таюс.

Понятно, что легко не будет, хотя первый матч в Химках сложился для нас хорошо и проблем мы не имели, однако сейчас мы едем в Казань, поэтому ждём жёсткой игры. У нас большие проблемы с травмами, так как мы потеряли многих игроков. Ситуация сложная, но ничего не поделаешь», — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».