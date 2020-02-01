Куртинайтис перед матчем с УНИКСом пожаловался на проблемы «Химок» с травмами

Завтра, 2 февраля, в Казани состоится центральный матч уик-энда в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — УНИКС померится силами с «Химками». Ожиданиями от этой встречи поделился наставник команды из Московской области Римас Куртинайтис, посетовавший на большое количество травм.
«Дома УНИКС всегда играет сильнее, чем на выезде, о чём говорят два недавних матча с «Галатасараем». Это опасная команда, в которой есть такие лидеры, как Смит и Макколлум. Они играют стабильно и забивают по 15–20 очков в каждом матче. Хорошо борются под кольцом Морган и Таюс.
Понятно, что легко не будет, хотя первый матч в Химках сложился для нас хорошо и проблем мы не имели, однако сейчас мы едем в Казань, поэтому ждём жёсткой игры. У нас большие проблемы с травмами, так как мы потеряли многих игроков. Ситуация сложная, но ничего не поделаешь», — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».
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