«Мемфис» хочет выменять Игуодалу в «Милуоки Бакс» за драфт-пик первого раунда
Руководство «Мемфис Гриззлиз» готово обменять 36-летнего Андре Игуодалу. Менеджмент команды из Теннесси предлагает баскетболиста «Милуоки Бакс». Взамен «Гриззлиз» хотят получить защищённый драфт-пик первого раунда 2020 года, сообщает Clutch Points.
Ожидается, что опытный Игуодала, выигрывавший титулы в составе «Голден Стэйт Уорриорз», может помочь висконсинцам в плей-офф.
В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 5,7 очка, собирая 3,7 подбора, совершая 3,2 передачи, выполняя 0,9 блок-шота и отдавая 0,8 передачи в среднем. Напомним, в 2015 году Игуодала был признан MVP финальной серии плей-офф.
Игуодала выступает в НБА с 2004 года. На драфте он был выбран «Филадельфией Севенти Сиксерс» под девятым номером.
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