«Лейкерс» обыграли в гостях «Кингз», у Леброна — трипл-дабл
На стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (Калифорния, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Победу одержали гости — 129:113. В составе победителей трипл-даблом отметился Леброн Джеймс, на его счету 15 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис — 21 очко и 4 подбора. Лучшую результативность в составе «Сакременто» показал Де'Аарон Фокс, на его счету 24 очка и 5 подборов, вторым стал Эйвери Брэдли, набравший 19 очков и сделавший 2 подбора.
После этой встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает первое место в Западной конференции, «Сакраменто Кингз» — 13-е.
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Хилд - 22, Джайлс - 16, Бэйзмор - 10, Бьелица - 9, Джозеф - 9, Богданович - 8, Mika - 6, Толливер - 4, Феррелл - 3, Барнс - 2, Guy, Багли III, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 21, Брэдли - 19, Джеймс - 15, Колдуэлл-Поуп - 15, Карузо - 13, Рондо - 13, Кузма - 12, Грин - 9, Макги - 7, Кук - 5, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Ховард
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