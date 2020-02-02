«Лейкерс» обыграли в гостях «Кингз», у Леброна — трипл-дабл

На стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (Калифорния, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Победу одержали гости — 129:113. В составе победителей трипл-даблом отметился Леброн Джеймс, на его счету 15 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис — 21 очко и 4 подбора. Лучшую результативность в составе «Сакременто» показал Де'Аарон Фокс, на его счету 24 очка и 5 подборов, вторым стал Эйвери Брэдли, набравший 19 очков и сделавший 2 подбора.

После этой встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает первое место в Западной конференции, «Сакраменто Кингз» — 13-е.