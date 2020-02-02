«Даллас» без Дончича и Порзингиса разгромил «Атланту»

В Далласе прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимали «Атланту Хоукс». Техасцы вышли на паркет в заметно ослабленном составе. Помочь в этой встрече им не смогли Лука Дончич и Кристапс Порзингис.

Невзирая на это, «Маверикс» захватили инициативу практически с первых минут и уверенно контролировали ход поединка. Подопечные Карлайла сбавили обороты лишь к заключительной четверти, что не помешало им одержать победу с крупным счётом — 123:100.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 27 очков. 22 балла на счету Дориана Финни-Смита. У гостей дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов у Джона Коллинза.

Эта победа стала лишь второй для «Далласа» в последних пяти матчах.