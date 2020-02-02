«Даллас» без Дончича и Порзингиса разгромил «Атланту»
В Далласе прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимали «Атланту Хоукс». Техасцы вышли на паркет в заметно ослабленном составе. Помочь в этой встрече им не смогли Лука Дончич и Кристапс Порзингис.
Невзирая на это, «Маверикс» захватили инициативу практически с первых минут и уверенно контролировали ход поединка. Подопечные Карлайла сбавили обороты лишь к заключительной четверти, что не помешало им одержать победу с крупным счётом — 123:100.
Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 27 очков. 22 балла на счету Дориана Финни-Смита. У гостей дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов у Джона Коллинза.
Эта победа стала лишь второй для «Далласа» в последних пяти матчах.
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 100
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Брансон - 27, Финни-Смит - 22, Клебер - 18, Карри - 15, Джексон - 10, Райт - 9, Брокхофф - 8, Коли-Стайн - 7, Хардуэй-младший - 7, Cleveland, Reaves, Бареа, Дончич, Ли, Марьянович, Пауэлл, Порзингис
Атланта Хоукс: Коллинс - 26, Хаертер - 20, Янг - 12, Гудвин - 11, Картер - 10, Джонс - 8, Тиг - 6, Грэм - 5, Браун - 2, Бембри, Лень, Паркер, Парсонс, Реддиш, Тёрнер, Фернанду, Хантер
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