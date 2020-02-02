Уокер успеет восстановиться к Матчу всех звёзд

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кемба Уокер заверил, что успеет восстановиться к Матчу всех звёзд, который пройдёт 16 февраля в Чикаго (штат Иллинойс, США), сообщает MassLive.

«Я вернусь. Вернусь до Матча звёзд. Просто начиная с самого лета я слишком много играл. Такое иногда случается, ведь мы проводим матчи очень часто», — сказал Уокер, комментируя боли в колене, которые мешают ему играть.

В ночь на 2 февраля по московскому времени «Бостон Селтикс» без Уокера сумел с крупным счётом обыграть «Филадельфию Сиксерс» — 116:95. Лучшим в составе команды из Массачусетса стал Джейлен Браун, набравший 32 очка. У «Филадельфии» 23 очка в актив записал Бен Симмонс. При этом лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид провёл провальную игру, набрав 11 очков и реализовав 1 бросок с игры из 11.