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Рекорд Др. Грина помог «Голден Стэйт» прервать серию поражений и другие результаты дня

Рекорд Др. Грина помог «Голден Стэйт» прервать серию поражений и другие результаты дня
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 2 февраля по московскому времени в НБА состоялось десять матчей регулярного чемпионата. В первом из них «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене уверенно разобрался с «Миннесотой Тимбервулвз» — 118:106. Лучшим в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 31 балл.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Джордж - 21, Л. Уильямс - 17, Харрелл - 16, Беверли - 12, Шамет - 10, Зубац - 6, Грин - 3, Харклесс - 2, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 32, Окоги - 13, Уиггинс - 13, Ковингтон - 12, Напьер - 11, Мартин - 7, Дьенг - 5, Калвер - 5, Маклафлин - 4, Белл - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Reid, Вонле, Краббе, Лейман, Ноуэлл

«Майами Хит» в дерби штата Флориды одержал победу на площадке «Орландо Мэджик» — 102:89. Лучшим в составе победителей стал Джимми Батлер (24 очка).

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
89 : 102
Майами Хит
Майами

«Нью-Йорк Никс» одержал неожиданную выездную победу в матче с «Индианой Пэйсерс» — 92:85. Наибольший вклад в успех «Никс» внёс Маркус Моррис — 28 очков. У «Индианы» 25 баллов на счету Домантаса Сабониса.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
85 : 92
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 25, Тёрнер - 12, Лэмб - 9, Брогдон - 8, Макдермотт - 8, Оладипо - 7, Уоррен - 5, Холидэй - 5, Макконнел - 4, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон, Холидей
Нью-Йорк Никс: Моррис - 28, Рэндл - 16, Гибсон - 10, Дотсон - 8, Баллок - 7, Аллен - 6, Смит - 6, Портис - 5, Робинсон - 4, Нокс - 2, Wooten, Барретт, Браздейкис, Нтиликина, Пэйтон, Трир, Эллингтон

«Бруклин Нетс» на выезде проиграл «Вашингтон Уизардс» — 107:113. Лидер «Нетс» Кайри Ирвинг набрал лишь 11 очков. У «Вашингтона» 34 очка в активе Брэдли Била.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Брайант - 17, Томас - 12, Дав. Бертанс - 11, Смит - 11, Бонга - 8, Браун - 8, Маинми - 8, Пэйтон II - 4, Pasecniks, Вагнер, Макрай, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
Бруклин Нетс: Динуайдди - 26, Харрис - 22, Темпл - 17, Аллен - 13, Ирвинг - 11, Джордан - 8, ЛеВерт - 6, Принс - 2, Чендлер - 2, Martin, Дюрант, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Муса, Пинсон

«Голден Стэйт Уорриорз» прервал серию поражений из пяти матчей, обыграв на выезде «Кливленд Кавальерс» — 131:112. «Воины» выиграли благодаря усилиям Дрэймонда Грина, повторившего личный рекорд по передачам за матч. Баскетболист собрал коллекцию из 8 очков, 7 подборов и 16 передач. У «Кавальерс» 23 очка набрал Коллин Секстон.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 131
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Портер - 19, Гарлэнд - 15, Лав - 14, Нэнс - 12, Осман - 10, Томпсон - 6, Экзам - 6, Маккинни - 5, Хенсон - 2, Bolden, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Найт, Уэйд
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 22, Расселл - 19, Ли - 18, Пэскелл - 16, Бёркс - 15, Спеллмен - 12, Крисс - 10, Грин - 8, Эванс - 6, Пул - 3, Луни - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 100
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Брансон - 27, Финни-Смит - 22, Клебер - 18, Карри - 15, Джексон - 10, Райт - 9, Брокхофф - 8, Коли-Стайн - 7, Хардуэй-младший - 7, Cleveland, Reaves, Бареа, Дончич, Ли, Марьянович, Пауэлл, Порзингис
Атланта Хоукс: Коллинс - 26, Хаертер - 20, Янг - 12, Гудвин - 11, Картер - 10, Джонс - 8, Тиг - 6, Грэм - 5, Браун - 2, Бембри, Лень, Паркер, Парсонс, Реддиш, Тёрнер, Фернанду, Хантер
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 95
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 25, Смарт - 16, Уонамэйкер - 15, Оджелей - 11, Тайс - 5, Уильямс - 5, Хэйворд - 4, Фалль - 2, Лэнгфорд - 1, Waters, Грин, Кантер, Пуарье, Уильямс, Уокер, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 23, Коркмаз - 14, Милтон - 11, Эмбиид - 11, Харрис - 10, Хорфорд - 9, Тибулл - 8, Скотт - 6, Бёрк - 2, Нето - 1, Pelle, Shayok, Болден, О'Куинн, Ричардсон, Смит, Эннис

«Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Шарлотт Хорнетс» — 114:90. 24 балла в копилку победителей положил Демар Дерозан. У «Шарлотт» 25 очков набрал Майлз Бриджес.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 90
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Poeltl - 17, Уайт - 12, Лайлз - 11, Миллз - 11, Мюррей - 9, Олдридж - 8, Уокер - 6, Форбс - 6, Гэй - 5, Джонсон - 2, Мету - 2, Белинелли - 1, Samanic, Weatherspoon, Кэрролл, Ойбанкс
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Зеллер - 14, Монк - 11, Розир - 10, Эрнангомес - 10, Грэм - 8, Мартин - 8, Уильямс - 4, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Вашингтон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Хилд - 22, Джайлс - 16, Бэйзмор - 10, Бьелица - 9, Джозеф - 9, Богданович - 8, Mika - 6, Толливер - 4, Феррелл - 3, Барнс - 2, Guy, Багли III, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 21, Брэдли - 19, Джеймс - 15, Колдуэлл-Поуп - 15, Карузо - 13, Рондо - 13, Кузма - 12, Грин - 9, Макги - 7, Кук - 5, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
124 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 51, Уайтсайд - 17, Энтони - 15, Макколлум - 14, Литтл - 7, Саймонс - 7, Трент-мл. - 7, Ариза - 6, Браун, Габриэль, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Суониган, Хезонья, Худ
Юта Джаз: Митчелл - 25, Богданович - 22, Конли - 22, Кларксон - 12, Гобер - 6, Ньянг - 6, Дэвис - 4, Инглс - 3, О'Нил - 3, Morgan - 2, Tucker - 2, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
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