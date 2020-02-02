Рекорд Др. Грина помог «Голден Стэйт» прервать серию поражений и другие результаты дня

В ночь на 2 февраля по московскому времени в НБА состоялось десять матчей регулярного чемпионата. В первом из них «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене уверенно разобрался с «Миннесотой Тимбервулвз» — 118:106. Лучшим в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 31 балл.

«Майами Хит» в дерби штата Флориды одержал победу на площадке «Орландо Мэджик» — 102:89. Лучшим в составе победителей стал Джимми Батлер (24 очка).

«Нью-Йорк Никс» одержал неожиданную выездную победу в матче с «Индианой Пэйсерс» — 92:85. Наибольший вклад в успех «Никс» внёс Маркус Моррис — 28 очков. У «Индианы» 25 баллов на счету Домантаса Сабониса.

«Бруклин Нетс» на выезде проиграл «Вашингтон Уизардс» — 107:113. Лидер «Нетс» Кайри Ирвинг набрал лишь 11 очков. У «Вашингтона» 34 очка в активе Брэдли Била.

«Голден Стэйт Уорриорз» прервал серию поражений из пяти матчей, обыграв на выезде «Кливленд Кавальерс» — 131:112. «Воины» выиграли благодаря усилиям Дрэймонда Грина, повторившего личный рекорд по передачам за матч. Баскетболист собрал коллекцию из 8 очков, 7 подборов и 16 передач. У «Кавальерс» 23 очка набрал Коллин Секстон.

«Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Шарлотт Хорнетс» — 114:90. 24 балла в копилку победителей положил Демар Дерозан. У «Шарлотт» 25 очков набрал Майлз Бриджес.