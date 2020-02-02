«Голден Стэйт Уорриорз» установил рекорд франшизы по количеству трёхочковых за четверть
В ночь на 2 февраля по московскому времени «Голден Стэйт Уорриорз» провёл матч регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». Команда Стива Керра одержала в Огайо победу — 131:112.
Благодаря этому успеху калифорнийцы прервали серию поражению из пяти матчей и установили рекорд франшизы. В третьей четверти «воины» реализовали десять трёхочковых, что является рекордом команды по количеству точных бросков с дальней дистанции за одну четверть, сообщает пресс-служба «Голден Стэйт» на своей странице в «Твиттере».
В третьем игровом отрезке «Уорриорз» набрали 44 очка.
После 50 матчей регулярного чемпионата «Голден Стэйт» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 11 побед.
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