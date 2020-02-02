Др. Грин — о рекорде «Голден Стэйт»: ну и кому теперь нужны Карри с Томпсоном?
Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин с юмором отреагировал на рекорд команды. В матче с «Кливленд Кавальерс» «воины» реализовали десять трёхочковых в одной четверти, что случилось впервые в истории клуба.
«Серьёзно? Это сумасшествие. Это словно пощёчина. Ну и кому теперь нужны Карри с Томпсоном? Никому», — сказал Грин в интервью после матча, фрагмент которого размещён на странице обозревателя Энтони Слэйтера в «Твиттере».
«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 131:112. Грин в этой встрече повторил личный рекорд по передачам за матч. Баскетболист собрал коллекцию из 8 очков, 7 подборов и 16 передач. Победа над «Кавальерс» стала лишь одиннадцатой для «воинов» в нынешнем регулярном чемпионате.
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
13:59
-
12:59
-
11:52
-
10:35
-
10:24
-
09:49
-
08:35
-
08:03
-
03:10
-
00:17
- 1 февраля 2020
-
23:13
-
22:21
-
21:58
-
20:13
-
19:31
-
18:34
-
17:48
-
16:43
-
16:01
-
15:09
-
13:49
-
11:52
-
10:31
-
09:50
-
09:36
-
09:29
-
08:44
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
06:23
-
06:12
-
06:03
-
05:17
-
00:36
Партнерский контент