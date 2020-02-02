Др. Грин — о рекорде «Голден Стэйт»: ну и кому теперь нужны Карри с Томпсоном?

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин с юмором отреагировал на рекорд команды. В матче с «Кливленд Кавальерс» «воины» реализовали десять трёхочковых в одной четверти, что случилось впервые в истории клуба.

«Серьёзно? Это сумасшествие. Это словно пощёчина. Ну и кому теперь нужны Карри с Томпсоном? Никому», — сказал Грин в интервью после матча, фрагмент которого размещён на странице обозревателя Энтони Слэйтера в «Твиттере».

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 131:112. Грин в этой встрече повторил личный рекорд по передачам за матч. Баскетболист собрал коллекцию из 8 очков, 7 подборов и 16 передач. Победа над «Кавальерс» стала лишь одиннадцатой для «воинов» в нынешнем регулярном чемпионате.