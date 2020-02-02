«Парма» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Енисей»

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал пермскую «Парму».

Уральцы удачно начали встречу и после первой четверти повели в счёте с разницей в 3 очка — 19:16. Во второй десятиминутке сибиряки не только отыгрались, но и вышли вперёд — 44:41. Перед заключительным игровым отрезком они продолжали лидировать — 59:55. Но в заключительные десять минут матча гости прибавили и вырвали победу — 85:83. Этот успех стал для «Пармы» уже четвёртым кряду.

Самым результативным в составе победителей стал литовский разыгрывающий защитник Адас Юшкевичус, набравший 21 очко и совершивший 5 передач. У «Енисея» 17 баллов набрал Гарлон Грин, при этом американец показал 100% точности как с игры, так и с линии штрафных бросков.