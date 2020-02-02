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«Парма» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Енисей»

«Парма» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал пермскую «Парму».

Уральцы удачно начали встречу и после первой четверти повели в счёте с разницей в 3 очка — 19:16. Во второй десятиминутке сибиряки не только отыгрались, но и вышли вперёд — 44:41. Перед заключительным игровым отрезком они продолжали лидировать — 59:55. Но в заключительные десять минут матча гости прибавили и вырвали победу — 85:83. Этот успех стал для «Пармы» уже четвёртым кряду.

Самым результативным в составе победителей стал литовский разыгрывающий защитник Адас Юшкевичус, набравший 21 очко и совершивший 5 передач. У «Енисея» 17 баллов набрал Гарлон Грин, при этом американец показал 100% точности как с игры, так и с линии штрафных бросков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
83 : 85
Парма
Пермский край, Россия
Енисей: Берри - 17, Грин - 17, Зубчич - 17, Хог - 10, Гудумак - 7, Комиссаров - 7, Попов - 4, Захаров - 2, Ребич - 2, Викторов, Каныгин, Митусов
Парма: Юшкевичюс - 21, Уильямс - 13, Григорьев - 11, Жукаускас - 10, Жмако - 7, Буланов - 6, Валиев - 6, Мейерис - 6, Шейко - 3, Джонсон - 2, Якушин
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