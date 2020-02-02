Команда Кавая Леонарда в NCAA вывела из обращения майку с его номером

Баскетбольная команда университета Сан-Диего вывела из обращения майку форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда. В университете он выступал под 15-м номером.
«Моя мечта сбылась. Приходя в „Сан-Диего“, я хотел, чтобы о команде узнали. Хочу поблагодарить тренерский штаб, тренера Фишера, что взялся работать со мной. Это большая честь и ещё один шаг в карьере. Всё это говорит о том, что труд окупается», — приводит слова Кавая ESPN.
В студенческие годы один из лучших игроков НБА последних лет выступал в лиге NCAA за «Сан-Диего» и стал третьим игроком в истории команды, кому удавалось собирать дабл-дабл за сезон.
За два сезона в NCAA Кавай провёл 70 матчей, набирая 14,1 очка, собирая 10,2 подбора и совершая 2,2 передачи. На драфте-2011 он был выбран под 15-м номером командой «Индиана Пэйсерс». В тот же день Кавай был выменян в «Сан-Антонио Спёрс» на Джорджа Хилла.
С техасцами Леонард завоевал титул чемпиона. Потом он перешёл в «Торонто Рэпторс» и привёл канадцев к первому титулу в истории. Нынешний сезон для Леонарда первый в составе «Клипперс».
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