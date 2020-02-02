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«Химки» обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ, у Шведа дабл-дабл

«Химки» обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ, у Шведа дабл-дабл
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Химки» с самого начала захватили инициативу в матче, выиграв первый отрезок с разницей в четыре очка. Во второй четверти УНИКС отыграл три очка отставания — на большой перерыв команды ушли со счётом 47:46 в пользу «Химок».

В третьей десятиминутке «Химки» сумели увеличить разрыв до пяти очков. В заключительной четверти УНИКС предпринял попытку отыграться, но концовка осталась за «Химками». Итоговый счёт встречи — 98:88 (27:23, 20:23, 29:25, 22:17) в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. В составе УНИКСа по 20 очков набрали Джамар Смит и Эрик Макколлум.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 18:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
88 : 98
Химки
Химки, Россия
УНИКС: Каймакоглу, Клименко, Колесников, Кощеев, Лиходей, Макколум, Паульссон, Сергеев, Смит, Тайус, Узинский, Уилсон
Химки: Букер, Вяльцев, Десятников, Евстигнеев, Зайцев, Йеребко, Йович, Карасёв, Моня, Тимма, Швед
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