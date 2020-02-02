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Куртинайтис: все матчи мы играем на победу и не экономим сил

Куртинайтис: все матчи мы играем на победу и не экономим сил
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Рад, что выиграли, потому что знаем, как тяжело играть с УНИКСом в Казани. В данный момент у нас не лучшая ситуация из-за травм, мы потеряли четверых игроков. Тем не менее играли неплохо. Вся «скамейка» и игроки, которые в этом году играли поменьше, дали свой максимум. Думаю, мы заслуженно победили, хотя исход матча не был ясен до самого конца. Концовку сыграли лучше и победили.

Конечно, без Эванса и Гилла было сложно, но у нас также не было Бертанса и Крамера. Да, у нас восемь иностранцев, можно играть шестерым, но мы должны делать ротацию, потому что матчей много. Я всё время пытаюсь снять какое-то игровое время со Шведа и Тиммы, но не получается, потому что все матчи, как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге, мы играем на победу и не экономим силы. В этом и состоит наша основная проблема. Уже послезавтра мы летим играть с «Маккаби», впереди «двойная» неделя в Евролиге, и это сложно», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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