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Прифтис — о поражении от «Химок»: сделали всё, что смогли

Прифтис — о поражении от «Химок»: сделали всё, что смогли
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». Прифтис отметил, что казанцы сделали всё, что могли.

«Это была интересная игра. Мы сделали всё, что смогли. В конце из-за некоторых деталей мы не смогли ничего сделать и набрать очки. Конечно, «Химки» очень хорошая команда и они отлично играют. А казанские фанаты, обычно тихие, сегодня были очень экспрессивные. Я впервые видел такое. Но мы принимаем тот результат, который имеем. И идём дальше», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч завершился со счётом 98:88 (27:23, 20:23, 29:25, 22:17) в пользу подмосковной команды.

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