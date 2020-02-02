Плаза — о поражении «Зенита»: играть при таком графике невероятно сложно

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Плаза после матча отметил, что играть при таком графике, который есть у санкт-петербургской команды, невероятно сложно.



«Конечно, никто не любит проигрывать. Я много раз говорил, что когда ты уступаешь 1 очко, это означает, что обе команды заслужили победу и обе команды заслужили поражение. Просто в сезоне иногда ты такие матчи выигрываешь, а иногда проигрываешь. Сегодня мы проиграли. Но нам нельзя искать причины в травмах. Даже если бы у нас сегодня их не было, играть при таком графике всё равно невероятно сложно. Будем работать дальше», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.