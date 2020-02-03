«Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан», Харден набрал 40 очков

В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Хьюстон» уже в первой четверти смог захватить лидерство в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в два очка. Во второй четверти «Хьюстону» удалось увеличить преимущество до пяти очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 65:60 в пользу «Рокетс».
В третьем игровом отрезке «Пеликанс» удалось совершить рывок и вырваться вперёд на одно очко, однако в заключительной двенадцатиминутке «Хьюстон» оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, остановившийся в шаге от трипл-дабла, набрав 40 очков, совершив 10 подборов и отдав 9 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Дануэла Хауса — 12 очков и 12 подборов.
В составе «Пеликанс» дабл-даблы на счету Брэндона Ингрэма (28 очков и 12 подборов), Зайона Уильямсона (21+10), Лонзо Болла (10+11) и Джоша Харта (16+10).
- 3 февраля 2020
-
00:31
- 2 февраля 2020
-
23:45
-
22:41
-
21:24
-
21:21
-
20:20
-
19:31
-
17:56
-
17:50
-
16:35
-
16:26
-
14:50
-
13:59
-
12:59
-
11:52
-
10:35
-
10:24
-
09:49
-
08:35
-
08:03
-
03:10
-
00:17
- 1 февраля 2020
-
23:13
-
22:21
-
21:58
-
20:13
-
19:31
-
18:34
-
17:48
-
16:43
-
16:01
-
15:09
-
13:49
-
11:52
-
10:31