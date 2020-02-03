Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан», Харден набрал 40 очков

«Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан», Харден набрал 40 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Хьюстон» уже в первой четверти смог захватить лидерство в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в два очка. Во второй четверти «Хьюстону» удалось увеличить преимущество до пяти очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 65:60 в пользу «Рокетс».

В третьем игровом отрезке «Пеликанс» удалось совершить рывок и вырваться вперёд на одно очко, однако в заключительной двенадцатиминутке «Хьюстон» оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, остановившийся в шаге от трипл-дабла, набрав 40 очков, совершив 10 подборов и отдав 9 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Дануэла Хауса — 12 очков и 12 подборов.

В составе «Пеликанс» дабл-даблы на счету Брэндона Ингрэма (28 очков и 12 подборов), Зайона Уильямсона (21+10), Лонзо Болла (10+11) и Джоша Харта (16+10).

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Харден - 40, Маклемор - 22, Уэстбрук - 22, Хаус - 12, Гордон - 9, Риверс - 8, Сефолоша - 4, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Капела, Клемонс, Такер, Хартенштайн, Чендлер
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Уильямсон - 21, Харт - 16, Холидей - 11, Болл - 10, Мур - 10, Фэйворс - 9, Мелли - 2, Хэйс - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Читэм
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020