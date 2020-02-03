«Торонто» выиграл 11-й матч подряд и другие результаты игрового дня НБА
2 февраля состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки Бакс» дома победил «Финикс Санз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 30 очков, собрав 19 подборов и отдав 9 передач. Окончательный счёт — 129:108 в пользу «Бакс».
«Хьюстон Рокетс» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Джеймсу Хардену («Хьюстон») не хватило одного балла до трипл-дабла: 40 очков, 10 подборов и 9 передач. Итоговый счёт — 117:109 в пользу «Рокетс».
«Торонто Рэпторс» дома выиграл у «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком матча стал Теренс Дэвис («Торонто»): 31 очко, 4 подбора и 1 передача. Окончательный счёт — 129:102 в пользу «Рэпторс».
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
128 : 123
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Драммонд - 21, Джексон - 20, Браун - 19, Думбуйа - 17, Михайлюк - 13, Снелл - 13, Вуд - 11, Галлоуэй - 8, Мейкер - 4, Роуз - 2, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Моррис, Томас, Фрейзер
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Бартон - 20, Моррис - 19, Грант - 14, Бисли - 12, Дозьер - 5, Крэйг - 5, Вандербилт - 4, Харрис - 3, Эрнангомес - 2, Bol, Маррей, Миллсэп, Пламли, Портер, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
129 : 108
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 25, Лопес - 17, Дивинченцо - 15, Бледсо - 12, Ильясова - 8, Коннотон - 8, Корвер - 8, Браун - 4, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Бендер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
Финикс Санз: Букер - 32, Эйтон - 20, Картер - 15, Убре - 15, Диалло - 11, Бриджес - 7, Lecque - 4, Owens - 2, Окобо - 2, Jerome, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Рубио, Харпер, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Харден - 40, Маклемор - 22, Уэстбрук - 22, Хаус - 12, Гордон - 9, Риверс - 8, Сефолоша - 4, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Капела, Клемонс, Такер, Хартенштайн, Чендлер
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Уильямсон - 21, Харт - 16, Холидей - 11, Болл - 10, Мур - 10, Фэйворс - 9, Мелли - 2, Хэйс - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
129 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Дэвис - 31, Сиакам - 17, Ибака - 16, Буше - 15, Лоури - 14, Ванвлит - 12, Маккоу - 10, Томас - 7, Ануноби - 4, Бриссетт - 2, Watson - 1, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Чикаго Буллз: Янг - 21, Лавин - 18, Хатчинсон - 17, Арчидиаконоу - 12, Уайт - 12, Корнет - 8, Саторански - 8, Валентайн - 3, Харрисон - 2, Гэффорд - 1, Mokoka, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Фелисио
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