«Торонто» выиграл 11-й матч подряд и другие результаты игрового дня НБА

2 февраля состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Финикс Санз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 30 очков, собрав 19 подборов и отдав 9 передач. Окончательный счёт — 129:108 в пользу «Бакс».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Джеймсу Хардену («Хьюстон») не хватило одного балла до трипл-дабла: 40 очков, 10 подборов и 9 передач. Итоговый счёт — 117:109 в пользу «Рокетс».

«Торонто Рэпторс» дома выиграл у «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком матча стал Теренс Дэвис («Торонто»): 31 очко, 4 подбора и 1 передача. Окончательный счёт — 129:102 в пользу «Рэпторс».