Экс-игрок НБА пожаловался на расизм американцев, связанный с коронавирусом

Бывший игрок НБА американец китайского происхождения Джереми Лин заявил, что столкнулся в США с расизмом в отношении китайцев в связи с коронавирусом. Из-за коронавируса в Китае массово отменяют спортивные мероприятия, и Лин, выступающий за «Бэйцзин Дакс», в настоящее время тренируется в США.
«Баскетбольный сезон в Китае отложен на неопределённый срок, и я нахожусь в режиме ожидания, тренируюсь и готовлюсь к нему, если сезон возобновится. С прошлого лета я не так часто писал в социальных сетях, но сейчас чувствую сильное желание высказаться.
В прошлом сезоне я жил в Китае, а теперь, вернувшись на территорию США, меня огорчают расистские комментарии в отношении вируса в Китае. Есть настоящие люди, страдающие и настоящие герои, работающие круглосуточно, служа другим, — пожалуйста, не позволяйте страху или невежеству лишить вас возможности увидеть это. Этот мир нуждается в большем количестве сострадания и сочувствия.
Мы все несовершенные люди — нам всем нужна благодать. Есть лишь одна жизнь, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно в жизни. И молитесь, чтобы бог дал нам возможность увидеть завтра», — написал баскетболист в своём «инстаграме».
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