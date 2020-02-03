Экс-игрок НБА пожаловался на расизм американцев, связанный с коронавирусом

Бывший игрок НБА американец китайского происхождения Джереми Лин заявил, что столкнулся в США с расизмом в отношении китайцев в связи с коронавирусом. Из-за коронавируса в Китае массово отменяют спортивные мероприятия, и Лин, выступающий за «Бэйцзин Дакс», в настоящее время тренируется в США.

«Баскетбольный сезон в Китае отложен на неопределённый срок, и я нахожусь в режиме ожидания, тренируюсь и готовлюсь к нему, если сезон возобновится. С прошлого лета я не так часто писал в социальных сетях, но сейчас чувствую сильное желание высказаться.

В прошлом сезоне я жил в Китае, а теперь, вернувшись на территорию США, меня огорчают расистские комментарии в отношении вируса в Китае. Есть настоящие люди, страдающие и настоящие герои, работающие круглосуточно, служа другим, — пожалуйста, не позволяйте страху или невежеству лишить вас возможности увидеть это. Этот мир нуждается в большем количестве сострадания и сочувствия.

Мы все несовершенные люди — нам всем нужна благодать. Есть лишь одна жизнь, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно в жизни. И молитесь, чтобы бог дал нам возможность увидеть завтра», — написал баскетболист в своём «инстаграме».