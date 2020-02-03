«Торонто» повторил рекорд клуба по победной серии

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» одержал 11-ю победу подряд, выиграв матч регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». «Торонто» на своей площадке обыграл «Чикаго» со счётом 129:102.

«Рэпторс», выиграв 11-й матч подряд, повторили клубный рекорд, сообщает ESPN. До этого канадский клуб дважды смог продемонстрировать подобную серию: в январе 2016 года и с февраля по март 2018 года.

В сезоне-2019/2020 «Торонто» сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате, одержав в них 36 побед и потерпев 14 поражений. «Рэпторс» занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лишь «Милуоки Бакс».

Напомним, «Торонто» — действующий чемпион НБА. В финале сезона-2018/2019 «Рэпторс» со счётом 4-2 обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».