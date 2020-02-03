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Лиллард стал первым в истории НБА, кто набирает 45 очков и 10 передач шесть матчей кряду

Лиллард стал первым в истории НБА, кто набирает 45 очков и 10 передач шесть матчей кряду
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард 2 февраля 2020 года помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», собрав дабл-дабл из 51 очка и 12 передач. Лиллард стал первым игроком в истории НБА, кто шесть матчей подряд набирает более 45 очков и отдаёт более 10 результативных передач за игру.

Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон в составе «Портленда». В сезоне-2019/2020 «Трэйл Блэйзерс» провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 22 победы и потерпев 27 поражений. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В последних шести встречах «Портленд» выиграл пять раз.

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