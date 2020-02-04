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Браун и Лиллард — лучшие игроки минувшей недели в НБА

Браун и Лиллард — лучшие игроки минувшей недели в НБА
Баскетбол / НБА 0

В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, их имена обнародованы на официальной странице лиги в «Твиттере».

В Восточной конференции им стал форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун. На минувшей неделе он принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 25,0 очка и собирая 6,3 подбора за игру. Усилия баскетболиста помогли «Селтикс» победить во всех трёх матчах на минувшей неделе.

В Западной конференции лучшим признали Дэмьена Лилларда. Он принял участие в трёх матчах минувшей недели и помог «Портленд Трэйл Блэйзерс» победить во всех из них. Лиллард набирал 45,0 очка, собирал 7,0 подбора и совершал 11,0 результативной передачи в среднем за игру.

Для Дэмьена Лилларда это звание стало вторым в нынешнем сезоне НБА и вторым подряд. Джейлен Браун стал игроком недели также во второй раз в нынешнем сезоне.

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