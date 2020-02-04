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Трипл-дабл Пэйтона помог «Никс» обыграть «Кливленд» в овертайме, у Лава – дабл-дабл

Трипл-дабл Пэйтона помог «Никс» обыграть «Кливленд» в овертайме, у Лава – дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 139:134.

В составе победителей самым результативным стал Маркус Моррис, набравший 26 очков. Элфрид Пэйтон оформил трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 15 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. Коллин Секстон записал в свой актив 28 очков.

В другом матче Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 137:106. «Вашингтон Уизардс» в свою очередь на своей площадке проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:125.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 139
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Лав - 33, Секстон - 29, Нэнс - 18, Осман - 15, Гарлэнд - 14, Портер - 12, Хенсон - 9, Экзам - 4, Bolden, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Найт, Томпсон, Уэйд
Нью-Йорк Никс: Моррис - 26, Рэндл - 20, Пэйтон - 17, Смит - 15, Нокс - 12, Портис - 12, Дотсон - 9, Нтиликина - 9, Гибсон - 8, Баллок - 7, Робинсон - 4, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
137 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 38, Горан Драгич - 24, Робинсон - 19, Адебайо - 18, Джонс - 15, Нанн - 9, Олиник - 7, Леонард - 3, Сильва - 2, Хироу - 2, Alexander, Vincent, Джонсон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 29, Скотт - 17, Симмонс - 16, Милтон - 11, Коркмаз - 6, О'Куинн - 6, Харрис - 6, Хорфорд - 6, Эннис - 4, Тибулл - 3, Смит - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Нето, Ричардсон
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Бил - 43, Дав. Бертанс - 19, Брайант - 11, Хатимура - 11, Томас - 9, Вагнер - 8, Смит - 7, Браун - 6, Маинми - 2, Бонга - 1, Pasecniks, Макрай, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 30, Робинсон - 22, Ли - 19, Пэскелл - 14, Крисс - 13, Грин - 12, Эванс - 7, Спеллмен - 4, Луни - 2, Пул - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Расселл, Томпсон
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