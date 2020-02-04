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«Даллас» без Дончича в гостях обыграл «Индиану» и другие результаты игрового дня НБА

«Даллас» без Дончича в гостях обыграл «Индиану» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

3 февраля состоялось 10 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс». Самым результативным игроком матча стал Кристапс Порзингис («Даллас»), на счету которого дабл-дабл: 38 очков и 12 подборов. Домантас Сабонис («Индиана») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 26 очков, собрав 12 подборов и отдав 9 передач. Лука Дончич («Маверикс») не играл из-за травмы лодыжки. Окончательный счёт — 112:103 в пользу «Далласа».

«Майами Хит» дома разгромил «Филадельфию Сиксерс», несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида, на счету которого 29 очков, 12 подборов и 2 передачи. Итоговый счёт — 137:106 в пользу «Майами».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 22 очка, собрал 6 подборов и отдал 7 передач. Его партнёр Пол Джордж сделал дабл-дабл: 19 очков, 12 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 108:105 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Бил - 43, Дав. Бертанс - 19, Брайант - 11, Хатимура - 11, Томас - 9, Вагнер - 8, Смит - 7, Браун - 6, Маинми - 2, Бонга - 1, Pasecniks, Макрай, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 30, Робинсон - 22, Ли - 19, Пэскелл - 14, Крисс - 13, Грин - 12, Эванс - 7, Спеллмен - 4, Луни - 2, Пул - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Расселл, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
103 : 112
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 26, Брогдон - 14, Лэмб - 11, Макдермотт - 11, Тёрнер - 11, Оладипо - 9, Макконнел - 8, Холидей - 7, Холидэй - 6, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон, Уоррен
Даллас Маверикс: Порзингис - 38, Хардуэй-младший - 25, Финни-Смит - 15, Брансон - 9, Райт - 8, Джексон - 6, Клебер - 5, Бареа - 3, Брокхофф - 3, Cleveland, Reaves, Дончич, Карри, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 139
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Лав - 33, Секстон - 29, Нэнс - 18, Осман - 15, Гарлэнд - 14, Портер - 12, Хенсон - 9, Экзам - 4, Bolden, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Найт, Томпсон, Уэйд
Нью-Йорк Никс: Моррис - 26, Рэндл - 20, Пэйтон - 17, Смит - 15, Нокс - 12, Портис - 12, Дотсон - 9, Нтиликина - 9, Гибсон - 8, Баллок - 7, Робинсон - 4, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
100 : 112
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Розир - 18, Зеллер - 17, Бриджес - 16, Грэм - 15, Мартин - 13, Монк - 11, Эрнангомес - 8, Уильямс - 2, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Вашингтон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг
Орландо Мэджик: Вучевич - 22, Фурнье - 17, Гордон - 16, Росс - 13, Бамба - 12, Фульц - 12, Ивунду - 9, Картер-Уильямс - 8, Кларк - 3, Law, Айзек, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
137 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 38, Горан Драгич - 24, Робинсон - 19, Адебайо - 18, Джонс - 15, Нанн - 9, Олиник - 7, Леонард - 3, Сильва - 2, Хироу - 2, Alexander, Vincent, Джонсон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 29, Скотт - 17, Симмонс - 16, Милтон - 11, Коркмаз - 6, О'Куинн - 6, Харрис - 6, Хорфорд - 6, Эннис - 4, Тибулл - 3, Смит - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Нето, Ричардсон
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 97
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 29, Харрис - 16, Принс - 15, Динуайдди - 14, Луваву-Кабарро - 13, Аллен - 8, Джордан - 8, Чендлер - 6, Куруч - 5, Темпл - 3, Муса - 2, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Пинсон
Финикс Санз: Эйтон - 25, Убре - 21, Бриджес - 12, Букер - 11, Рубио - 8, Диалло - 6, Окобо - 5, Lecque - 4, Картер - 3, Харпер - 2, Jerome, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Янг - 34, Хаертер - 23, Коллинс - 22, Тиг - 18, Грэм - 6, Джонс - 4, Картер - 4, Гудвин - 2, Тёрнер - 2, Бембри, Браун, Лень, Паркер, Парсонс, Реддиш, Фернанду, Хантер
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Хэйворд - 24, Браун - 21, Уонамэйкер - 16, Уильямс - 13, Тайс - 9, Кантер - 8, Waters - 2, Эдвардс - 2, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Уокер, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
96 : 82
Детройт Пистонс
Детройт
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 26, Брукс - 15, Джексон - 14, Джонс - 13, Морант - 12, Джексон - 4, Кларк - 4, Краудер - 4, Андерсон - 2, Мелтон - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Игуодала, Кабокло, Кончар, Хилл
Детройт Пистонс: Драммонд - 25, Вуд - 17, Галлоуэй - 17, Браун - 12, Думбуйа - 6, Джексон - 3, Снелл - 2, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Мейкер, Михайлюк, Моррис, Роуз, Томас, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Богданович - 23, Хилд - 16, Барнс - 14, Бьелица - 12, Джайлс - 6, Бэйзмор - 4, Дедмон - 4, Джозеф - 3, Guy, Mika, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Толливер, Феррелл, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 22, Напьер - 17, Ковингтон - 15, Мартин - 12, Окоги - 12, Уиггинс - 10, Маклафлин - 9, Дьенг - 7, Калвер - 3, Белл - 2, Reid, Бэйтс-Диоп, Вонле, Краббе, Лейман, Ноуэлл
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Джордж - 19, Харрелл - 14, Беверли - 12, Л. Уильямс - 12, Грин - 9, Зубац - 9, Харклесс - 7, Макгрудер - 2, Шамет - 2, Coffey, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 27, Дерозан - 26, Миллз - 18, Лайлз - 10, Форбс - 8, Poeltl - 4, Гэй - 4, Уайт - 4, Мюррей - 2, Уокер - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
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