«Даллас» без Дончича в гостях обыграл «Индиану» и другие результаты игрового дня НБА

3 февраля состоялось 10 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс». Самым результативным игроком матча стал Кристапс Порзингис («Даллас»), на счету которого дабл-дабл: 38 очков и 12 подборов. Домантас Сабонис («Индиана») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 26 очков, собрав 12 подборов и отдав 9 передач. Лука Дончич («Маверикс») не играл из-за травмы лодыжки. Окончательный счёт — 112:103 в пользу «Далласа».

«Майами Хит» дома разгромил «Филадельфию Сиксерс», несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида, на счету которого 29 очков, 12 подборов и 2 передачи. Итоговый счёт — 137:106 в пользу «Майами».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 22 очка, собрал 6 подборов и отдал 7 передач. Его партнёр Пол Джордж сделал дабл-дабл: 19 очков, 12 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 108:105 в пользу «Клипперс».