Единая лига ВТБ представила форму команд на Матч звёзд—2020, который пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене».

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Итоговые составы на Матч всех звёзд



Звёзды России: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Артём Забелин («Парма»), Джоэль Боломбой (ЦСКА). Главный тренер: Евгений Пашутин.



Звёзды мира: Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс («Парма»), Дэвион Берри («Енисей»), Кайл Виналес («Калев»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Юнас Йеребко (оба – «Химки»), Дрю Гордон («Зелёна-Гура»), Густаво Айон («Зенит»), Душан Ристич («Астана»). Главный тренер: Римас Куртинайтис.