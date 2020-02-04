Президент «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс отправлен в отставку
Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс отправлен в отставку, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».
По информации Чарании, генеральный менеджер клуба Скотт Перри возьмет на себя обязанности Миллса.
Перри подписал пятилетний контракт с «Нью-Йорк Никс», став новым генеральным менеджером команды, в 2017 году.
В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции После 51 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 15 побед и потерпели 36 поражений. В последнем матче «Никс» на выезде встречались с «Кливленд Кавальерс» и одержали победу в овертайме со счётом 139:134.
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