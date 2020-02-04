Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Президент «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс отправлен в отставку

Президент «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс отправлен в отставку
Баскетбол / НБА 0

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс отправлен в отставку, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».

По информации Чарании, генеральный менеджер клуба Скотт Перри возьмет на себя обязанности Миллса.

Перри подписал пятилетний контракт с «Нью-Йорк Никс», став новым генеральным менеджером команды, в 2017 году.

В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции После 51 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 15 побед и потерпели 36 поражений. В последнем матче «Никс» на выезде встречались с «Кливленд Кавальерс» и одержали победу в овертайме со счётом 139:134.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020