Президент «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс отправлен в отставку

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс отправлен в отставку, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».



По информации Чарании, генеральный менеджер клуба Скотт Перри возьмет на себя обязанности Миллса.



Перри подписал пятилетний контракт с «Нью-Йорк Никс», став новым генеральным менеджером команды, в 2017 году.



В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции После 51 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 15 побед и потерпели 36 поражений. В последнем матче «Никс» на выезде встречались с «Кливленд Кавальерс» и одержали победу в овертайме со счётом 139:134.

