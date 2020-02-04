«Нижний Новгород» обыграл ВЭФ в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» на выезде обыграли латвийский ВЭФ в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Встреча группы С прошла в Риге и завершилась победой российской команды со счетом 81:74 (23:21, 17:21, 16:22, 25:10).



Самыми результативными в составе нижегородцев стали Брэндон Браун, сделавший дабл-дабл — 24 очка и 11 передач, и Евгений Бабурин, на счету которого 18 очков. У ВЭФа 21 очко набрал Лестер Медфорд.

«Нижний Новгород», ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занял третье место в группе С. На счету российской команды 9 побед и 5 поражений. Первые два места заняли «Нимбурк» и «Тенерифе». ВЭФ, который за весь групповой этап выиграл лишь один матч, расположился на последнем месте.