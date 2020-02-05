«Милуоки» обыграл «Нью-Орлеан», у Янниса Адетокунбо дабл-дабл

В Новом Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» (Новый Орлеан, Луизиана, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Матч завершился со счётом 120:108 в пользу «Милуоки».

Лучшей результативностью в составе победителей отметился греческий нападающий Яннис Адетокумбо, на его счету дабл-дабл — 34 очка и 17 подборов. Второй результат у Криса Миддлтона, 20 очков и 8 подборов. Лучший у «Нью-Орлеана» — Брэндон Ингрэм, на его счету 32 очка и 7 подборов.

«Милуоки Бакс» лидирует в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» — 13-й на Западе.