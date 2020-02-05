«Милуоки» обыграл «Нью-Орлеан», у Янниса Адетокунбо дабл-дабл
В Новом Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» (Новый Орлеан, Луизиана, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Матч завершился со счётом 120:108 в пользу «Милуоки».
Лучшей результативностью в составе победителей отметился греческий нападающий Яннис Адетокумбо, на его счету дабл-дабл — 34 очка и 17 подборов. Второй результат у Криса Миддлтона, 20 очков и 8 подборов. Лучший у «Нью-Орлеана» — Брэндон Ингрэм, на его счету 32 очка и 7 подборов.
«Милуоки Бакс» лидирует в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» — 13-й на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 120
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Уильямсон - 20, Редик - 13, Болл - 11, Мелли - 9, Мур - 8, Харт - 8, Холидей - 7, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Фэйворс, Хэйс, Читэм
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Миддлтон - 20, Мэттьюз - 17, Бледсо - 16, Лопес - 12, Корвер - 9, Дивинченцо - 8, Коннотон - 4, Адетокунбо, Бендер, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
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