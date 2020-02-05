«Хьюстон» победил в третий раз подряд и другие результаты игрового дня НБА

4 февраля состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде победил «Нью-Орлеан Пеликанс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 34 очка, собрав 17 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 120:108 в пользу «Бакс».

«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс». Джеймс Харден («Хьюстон») остановился в шаге от трипл-дабла: 40 очков, 9 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 125:110 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс». Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 36 очков, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 129:102 в пользу «Лейкерс».

