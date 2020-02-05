«Хьюстон» победил в третий раз подряд и другие результаты игрового дня НБА
4 февраля состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки Бакс» на выезде победил «Нью-Орлеан Пеликанс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 34 очка, собрав 17 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 120:108 в пользу «Бакс».
«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс». Джеймс Харден («Хьюстон») остановился в шаге от трипл-дабла: 40 очков, 9 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 125:110 в пользу «Рокетс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс». Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 36 очков, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 129:102 в пользу «Лейкерс».
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 120
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Уильямсон - 20, Редик - 13, Болл - 11, Мелли - 9, Мур - 8, Харт - 8, Холидей - 7, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Фэйворс, Хэйс, Читэм
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Миддлтон - 20, Мэттьюз - 17, Бледсо - 16, Лопес - 12, Корвер - 9, Дивинченцо - 8, Коннотон - 4, Адетокунбо, Бендер, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
125 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс: Харден - 40, Хаус - 22, Гордон - 16, Маклемор - 14, Такер - 13, Риверс - 11, Сефолоша - 7, Хартенштайн - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Капела, Клемонс, Уэстбрук, Чендлер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Розир - 20, Монк - 19, Грэм - 16, Мартин - 12, Эрнангомес - 10, Вашингтон - 8, Зеллер - 3, Бэйкон - 2, Батюм, Бийомбо, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 99
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 20, Грант - 17, Бартон - 16, Бисли - 14, Крэйг - 7, Моррис - 7, Эрнангомес - 7, Чанчар - 4, Вандербилт - 2, Дозьер - 2, Харрис - 2, Bol, Миллсэп, Пламли, Портер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 21, Макколлум - 20, Трент-мл. - 11, Саймонс - 10, Хезонья - 9, Уайтсайд - 8, Суониган - 7, Литтл - 6, Ариза - 5, Энтони - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Дэвис - 18, Кузма - 18, Макги - 14, Ховард - 12, Брэдли - 8, Рондо - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Грин - 5, Дэниэлс - 3, Карузо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Кук
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 28, Форбс - 13, Мюррей - 12, Белинелли - 11, Уокер - 11, Олдридж - 7, Poeltl - 6, Уайт - 5, Гэй - 3, Лайлз - 3, Миллз - 3, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
06:57
- 4 февраля 2020
-
23:26
-
22:53
-
22:05
-
21:06
-
19:43
-
18:36
-
17:09
-
16:27
-
14:37
-
13:34
-
12:40
-
11:27
-
10:21
-
09:27
-
09:22
-
09:07
-
06:26
-
04:39
-
00:57
- 3 февраля 2020
-
23:32
-
22:27
-
21:23
-
21:02
-
19:27
-
18:18
-
16:20
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
12:25
-
11:16
Партнерский контент