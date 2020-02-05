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Мозгова исключили из списка кандидатов в сборную России

Мозгова исключили из списка кандидатов в сборную России
Баскетбол / Сборная России 0

Баскетболист «Химок» Тимофей Мозгов исключён из списка кандидатов в сборную России на 2020 год. Вместо него в список вошёл игрок «Пармы» Максим Григорьев, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года, за которые должен был получить $ 64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин Нетс», который через сезон отправил его в «Орландо Мэджик». В «Орландо» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, и по окончании сезона-2018/2019 клуб отчислил баскетболиста.

31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», но с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается после повреждения колена.

Источник: Мозгов получит зарплату в «Химках», только если вернётся на паркет
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