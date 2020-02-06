УНИКС обыграл «Ритас» в матче Еврокубка, на счету Смита 24 очка

В Казани завершился матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка между УНИКСом и «Ритасом» из Литвы. Казанцы лишь в первые несколько минут позволили гостям из Вильнюса повести в счёте, после чего перехватили инициативу и лишь наращивали преимущество.



Уже к большому перерыву УНИКС вёл с разницей «+5» (42:38), а по итогам третьей четверти увеличили отрыв ещё на три очка (57:50). В заключительной четверти казанский клуб довёл своё преимущество до «+13».



Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 24 очка, 13 баллов на счету Алекса Тайуса. У «Ритаса» по 14 очков набрали Кэмерон Бэйрстоу и Франсиско Крус. Ешё по 11 очков на свой счёт записали Эймантас Бендзюс и Террелл Холлоуэй.