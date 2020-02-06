УНИКС обыграл «Ритас» в матче Еврокубка, на счету Смита 24 очка
В Казани завершился матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка между УНИКСом и «Ритасом» из Литвы. Казанцы лишь в первые несколько минут позволили гостям из Вильнюса повести в счёте, после чего перехватили инициативу и лишь наращивали преимущество.
Уже к большому перерыву УНИКС вёл с разницей «+5» (42:38), а по итогам третьей четверти увеличили отрыв ещё на три очка (57:50). В заключительной четверти казанский клуб довёл своё преимущество до «+13».
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 24 очка, 13 баллов на счету Алекса Тайуса. У «Ритаса» по 14 очков набрали Кэмерон Бэйрстоу и Франсиско Крус. Ешё по 11 очков на свой счёт записали Эймантас Бендзюс и Террелл Холлоуэй.
Еврокубок. Группа G. 5-й тур
05 февраля 2020, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
82 : 69
Ритас
Вильнюс, Литва
УНИКС: Смит - 24, Тайус - 13, Макколум - 12, Колесников - 11, Морган - 8, Паульссон - 4, Теодор - 4, Каймакоглу - 3, Уилсон - 3, Кук, Лиходей, Сергеев
Ритас: Бэйрстоу - 14, Крус - 14, Бендзюс - 11, Холлоуэй - 11, Кайрис - 7, Буткевичюс - 4, Гирджюнас - 3, Сирвидис - 3, Блажевич - 2, Бичкаускис, Гедрайтис
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
00:46
-
00:34
-
00:11
- 5 февраля 2020
-
23:01
-
21:06
-
20:49
-
20:21
-
19:10
-
16:45
-
15:00
-
13:30
-
12:40
-
11:30
-
10:22
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
06:57
- 4 февраля 2020
-
23:26
-
22:53
-
22:05
-
21:06
-
19:43
-
18:36
-
17:09
-
16:27
-
14:37
-
13:34
-
12:40
-
11:27
-
10:21
-
09:27
-
09:22
-
09:07
Партнерский контент