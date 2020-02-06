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УНИКС обыграл «Ритас» в матче Еврокубка, на счету Смита 24 очка

УНИКС обыграл «Ритас» в матче Еврокубка, на счету Смита 24 очка
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка между УНИКСом и «Ритасом» из Литвы. Казанцы лишь в первые несколько минут позволили гостям из Вильнюса повести в счёте, после чего перехватили инициативу и лишь наращивали преимущество.

Уже к большому перерыву УНИКС вёл с разницей «+5» (42:38), а по итогам третьей четверти увеличили отрыв ещё на три очка (57:50). В заключительной четверти казанский клуб довёл своё преимущество до «+13».

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 24 очка, 13 баллов на счету Алекса Тайуса. У «Ритаса» по 14 очков набрали Кэмерон Бэйрстоу и Франсиско Крус. Ешё по 11 очков на свой счёт записали Эймантас Бендзюс и Террелл Холлоуэй.

Еврокубок. Группа G. 5-й тур
05 февраля 2020, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
82 : 69
Ритас
Вильнюс, Литва
УНИКС: Смит - 24, Тайус - 13, Макколум - 12, Колесников - 11, Морган - 8, Паульссон - 4, Теодор - 4, Каймакоглу - 3, Уилсон - 3, Кук, Лиходей, Сергеев
Ритас: Бэйрстоу - 14, Крус - 14, Бендзюс - 11, Холлоуэй - 11, Кайрис - 7, Буткевичюс - 4, Гирджюнас - 3, Сирвидис - 3, Блажевич - 2, Бичкаускис, Гедрайтис
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