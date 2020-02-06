Кириленко — об исключении Мозгова из кандидатов в сборную: вернётся, когда будет готов

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал новости об исключении центрового «Химок» Тимофея Мозгова из списка кандидатов в сборную России.

«Исключение действует на ближайшее окно. Если он будет готов — включат обратно», — цитирует Кириленко ТАСС.

33-летний Тимофей Мозгов перешёл в «Химки» из Национальной баскетбольной ассоциации летом 2019 года, однако, не провёл за подмосковную команду ни одного матча из-за повреждения колена. Ранее Мозгов выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Меджик». В 2016 году в составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА. В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.