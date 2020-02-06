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Томас Робинсон вернулся в «Химки»

Томас Робинсон вернулся в «Химки»
Баскетбол / Евролига 0

Тяжёлый форвард Томас Эрл Робинсон вернулся в состав подмосковных «Химок». Робинсон подписал контракт на один месяц с возможностью продления до конца сезона-2019/2020. Ранее американский баскетболист уже выступал за «Химки» в сезоне-2017/2018.

«Мы ищем игроков на позицию 4-5-го номера, и Робинсон должен нам помочь. Это «большой» игрок, а в связи с потерями Гилла и Эванса нам очень нужен баскетболист такого плана. Пока мы подписываем его на месяц и посмотрим, что он может, так как не знаем, в какой форме он находится. Всё же Робинсон не играет с декабря, когда уехал из Китая. Это риск, но принимать меры нужно сейчас», — прокомментировал подписание контракта с Робинсоном главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.

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